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  • 08.06.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 23:22

İşte Türkiye- maçının golleri

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında 'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler oyunuyla göz dolduruyor.



A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında 'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler oyunuyla göz dolduruyor.



A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ettiği maçın 40. dakikasında Milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen 'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

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