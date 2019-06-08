



A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler oyunuyla göz dolduruyor.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ettiği maçın 40. dakikasında Milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder 'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.