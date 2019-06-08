Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Grupta ilk iki maçını kazanan A Milliler son dünya şampiyonu ünvanıyla Konya'ya gelen Fransa karşısında karşılaşmanın ilk yarısında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 galip gelerek 3'te 3 yaptı ve liderliğe yükseldi.
08.06.2019 23:37
- Son Güncelleme: 08.06.2019 23:55
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.
Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.
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