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Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Grupta ilk iki maçını kazanan A Milliler son dünya şampiyonu ünvanıyla Konya'ya gelen Fransa karşısında karşılaşmanın ilk yarısında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 galip gelerek 3'te 3 yaptı ve liderliğe yükseldi.

08.06.2019 23:37 - Son Güncelleme: 08.06.2019 23:55
Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu

FRANSA'YA KARŞI TARİHİ GALİBİYET
Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.

Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Konya'da Fransa'ya soğuk duş | Türkiye:2 - Fransa:0 Maç sonucu

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

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