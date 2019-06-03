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’ı deviren Milliler, gözünü ’ya çevirdi

Şenol Güneş'le 4'te 4 yaptı. Ay-Yıldızlılar, ’ı hazırlık maçında ’in iki golüyle geçti... maçı öncesi güçlü rakibine gözdağı verdi...

Bekle bizi Fransa

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 yendi ve Euro 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Fransa ile oynayacağı maç öncesi iyi bir görüntü çizdi. 'da 7. dakikada Yunus'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Enes, Suyunov'u geçemedi.

ZEKİ ÇELİK'TEN ŞIK GOL...
İRFAN Can'ın 17. dakikada kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderen Zeki Çelik, A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi. 35'te İrfan Can'ın sert şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

İRFAN CAN PENALTIYI ATAMADI​
57'DE Oğuzhan'ın ortasında Kenan'ın kafa şutunu kaleci çıkardı. Dönen topu tamamlayan Zeki kendisinin ve takımımızın 2. golünü kaydetti: 2-0. İrfan Can 90'da penaltıyı kaleciye nişanladı.

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