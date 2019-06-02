Şenol Güneş: Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Emre Taşdemir'e neden kızdığının sorulmasına, "Emre yetenekli bir oyuncu, uzun süredir oynamıyor. Performansı yüzde yüz olduğu zaman daha iyi olacaktır. Pozisyon bilgisi açısından hücuma yönelik iyi oynuyor, defansa yönelik eksiklikleri var. Kontrolsüz gidip gelince çok yoruldu, kramplar oluştu. Güvensizlikleri var, kramp girdikçe kendini dışarı atmak istiyor. Devam etmesini istedim. Sonra iyi oynadı. Depar attı, ribauntta kafaya çıktı. O psikolojiyi yenmesi lazım. Onu görmek istedik. Kızmak değil de uyarı içindi. Bildiğim bir oyuncu. İdeal bir sol bek açısından yüzde yüz değil ama ofansı iyi. Performansı yükseldiği zaman daha iyi olacak. Elimizde Hasan Ali var Emre var bakacağız şartlarına" açıklamasını yaptı.