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  • 03.06.2019 05:11
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 05:11

Şenol Güneş: Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, hazırlık maçında Özbekistan karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Bu oyunun Fransa karşısında yeterli olmayacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil. Bunu oyuncu da ben de biliyorum. Oyun yapısı da farklı olacak, daha iyi bir takıma karşı hem ofansif hem defansif iyi oynamalıyız." dedi.

Güneş: Fransa maçı için yeterli değil

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Emre Taşdemir'e neden kızdığının sorulmasına, "Emre yetenekli bir oyuncu, uzun süredir oynamıyor. Performansı yüzde yüz olduğu zaman daha iyi olacaktır. Pozisyon bilgisi açısından hücuma yönelik iyi oynuyor, defansa yönelik eksiklikleri var. Kontrolsüz gidip gelince çok yoruldu, kramplar oluştu. Güvensizlikleri var, kramp girdikçe kendini dışarı atmak istiyor. Devam etmesini istedim. Sonra iyi oynadı. Depar attı, ribauntta kafaya çıktı. O psikolojiyi yenmesi lazım. Onu görmek istedik. Kızmak değil de uyarı içindi. Bildiğim bir oyuncu. İdeal bir sol bek açısından yüzde yüz değil ama ofansı iyi. Performansı yükseldiği zaman daha iyi olacak. Elimizde Hasan Ali var Emre var bakacağız şartlarına" açıklamasını yaptı.

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