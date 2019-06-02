Avrupa’nın kralı Liverpool

Avrupa futbolunun en büyüğü Liverpool… Madrid'teki Şampiyonlar Ligi Finali'nde bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool kupanın sahibi oldu. Maçın 30. saniyesinde Liverpool penaltı kazandı. Atışı kullanan Salah, Kırmızılar'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
LLORIS GOLE İZİN VERMEDİ
21'de Firmino'nun pasıyla rakip ceza sahasına hareketlenen Salah'ın şutunda Lloris topu çeldi ve farkın ikiye çıkmasını önledi. Erkisen'in 45'te kaleye gönderdiği şut auta çıktı.
SON SÖZÜ ORIGI SÖYLEDİ
Ceza sahasının hemen dışından 69. dakikada kaleye sert bir şut yollayan Milner, çerçeveyi bulamadı. 80'de Son'un şutunda Alison gole izin vermedi. Maçta son sözü 87'de Origi söyledi: 2-0.
JURGEN KLOOP ŞANSSIZLIĞI KIRDI
Tottenham maçı öncesi teknik adamlık kariyerinde çıktığı son 6 finali kaybeden Liverpool'un hocası Jürgen Kloop, dün akşamki galibiyetle bu kötüye seriye son verdi.
LLORIS GOLE İZİN VERMEDİ
21'de Firmino'nun pasıyla rakip ceza sahasına hareketlenen Salah'ın şutunda Lloris topu çeldi ve farkın ikiye çıkmasını önledi. Erkisen'in 45'te kaleye gönderdiği şut auta çıktı.
SON SÖZÜ ORIGI SÖYLEDİ
Ceza sahasının hemen dışından 69. dakikada kaleye sert bir şut yollayan Milner, çerçeveyi bulamadı. 80'de Son'un şutunda Alison gole izin vermedi. Maçta son sözü 87'de Origi söyledi: 2-0.
JURGEN KLOOP ŞANSSIZLIĞI KIRDI
Tottenham maçı öncesi teknik adamlık kariyerinde çıktığı son 6 finali kaybeden Liverpool'un hocası Jürgen Kloop, dün akşamki galibiyetle bu kötüye seriye son verdi.
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