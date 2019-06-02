Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, karşılaşmanın 2. dakikasında bulduğu golle Liverpool'u 1-0 öne geçirerek tarihe geçti.
02.06.2019 02:00
- Son Güncelleme: 02.06.2019 02:03
Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında sol kanattan Tottenham ceza sahası içine giren Mane'nin ortasında, yakın pozisyondaki Sissoko'nun üzerine gelen topa müdahalesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Sloven hakem Damir Skomina, pozisyonla ilgili VAR'a başvururken, VAR hakemi de penaltı kararını onayladı.
Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 49 saniye sonra attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde final maçları tarihinde en kısa sürede atılan ikinci gol olarak istatistiklere geçti. Şampiyonlar Ligi finallerinin en erken golü, 2005 yılında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Milan-Liverpool maçının 51. saniyesinde, Milan'da forma giyen İtalyan futbolcu Paolo Maldini'nin attığı gol olarak biliniyor.
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