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Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, karşılaşmanın 2. dakikasında bulduğu golle Liverpool'u 1-0 öne geçirerek tarihe geçti.

02.06.2019 02:00 - Son Güncelleme: 02.06.2019 02:03
Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan final karşılaşması, bu sabah trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında sol kanattan Tottenham ceza sahası içine giren Mane'nin ortasında, yakın pozisyondaki Sissoko'nun üzerine gelen topa müdahalesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Sloven hakem Damir Skomina, pozisyonla ilgili VAR'a başvururken, VAR hakemi de penaltı kararını onayladı.

Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

Topun başına geçen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 2. dakikada Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 49 saniye sonra attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde final maçları tarihinde en kısa sürede atılan ikinci gol olarak istatistiklere geçti. Şampiyonlar Ligi finallerinin en erken golü, 2005 yılında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Milan-Liverpool maçının 51. saniyesinde, Milan'da forma giyen İtalyan futbolcu Paolo Maldini'nin attığı gol olarak biliniyor.

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