Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı Muhammed Salah tarihe geçti

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında sol kanattan Tottenham ceza sahası içine giren Mane'nin ortasında, yakın pozisyondaki Sissoko'nun üzerine gelen topa müdahalesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Sloven hakem Damir Skomina, pozisyonla ilgili VAR'a başvururken, VAR hakemi de penaltı kararını onayladı.