Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşılaşıyor. Bir yanda bu kupayı 6 kez müzesine götüren Liverpool, diğer yanda tarihinde ilk kez adını finale yazdıran Tottenham olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki maç eşit şekilde kazanıldı. Finalde karşılaşacak kadroların 1 milyar 786 milyon euro'luk piyasa değerleri de dudak uçuklattı. Dev maç öncesi Liverpool'da Firmino, Tottenham'da Harry Kane sakatlıklarını atlattı.





AKIN AKIN MADRİD'E

Atletico Madrid stadı Metropolitano'da oynanacak maçın biletleri karaborsada 10 bin euro'ya satılıyor. Madrid'e inen İngilizler'den bileti olmayanlar bilet arıyor. Liverpool'dan Shaqiri kupayı menajer Jürgen Klopp'a armağan etmek istediklerini söyledi. Tottenham'dan Eriksen ise şanslı oluduklarını, bunun finalde de sürmesini dilediğini söyledi.

11'LER

TOTTENHAM: Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino​

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS bu maçı beIN HABER kanalından şifresiz yayınlayacağını duyurmuştu.



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DEV MAÇI KİM YÖNETECEK?

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

