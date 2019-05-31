A Milliler yeni hocası Şenol Güneş ile birlikte adeta coştu. Mircea Lucescu yönetiminde iç sahada 9 maçta 7 gol atan Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş'le birlikte 3 iç saha maçında 8 gol atmayı başardı. Şenol Güneş ile A Milli Takım'ın hücum gücü gözle görülür bir şekilde yükseldi. Şenol Güneş, milli takımda 3. maçında 3. galibiyetini elde etti.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN TAKIMA ÖVGÜLER
Milli Takım hocası Şenol Güneş, "İyi işler yaptık, üstündük. Maçın skoru 2-1 fakat fark daha fazla olabilirdi. Takımımızın artı ve eksilerini düşündükten sonra Fransa ve İzlanda maçlarını konuşacağız" dedi.
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