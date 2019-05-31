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Lucescu yönetiminde iç sahada 9 maçta 7 gol bulan A Mililer, ’le 3 maçta 8 gol atmayı başardı. Şenol Güneş ile A 'ın hücum gücü gözle görülür bir şekilde yükseldi.

Şenol Güneş bereketi

A Milliler yeni hocası ile birlikte adeta coştu. yönetiminde iç sahada 9 maçta 7 gol atan Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş'le birlikte 3 iç saha maçında 8 gol atmayı başardı. Şenol Güneş ile A 'ın hücum gücü gözle görülür bir şekilde yükseldi. Şenol Güneş, milli takımda 3. maçında 3. galibiyetini elde etti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TAKIMA ÖVGÜLER

Milli Takım hocası Şenol Güneş, "İyi işler yaptık, üstündük. Maçın skoru 2-1 fakat fark daha fazla olabilirdi. Takımımızın artı ve eksilerini düşündükten sonra ve İzlanda maçlarını konuşacağız" dedi.

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