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A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Milliler son saniyede yediği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

30.05.2019 22:56 - Son Güncelleme: 30.05.2019 23:12
A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı ağırladı.

A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu

Karşılaşmanın ilk dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Milliler son saniyede yediği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu

3 FUTBOLCU İLK KEZ
Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

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