A Milli Takım'dan 2 gollü prova | Türkiye:2 - Yunanistan:1 Maç sonucu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Milliler son saniyede yediği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
30.05.2019 22:56
- Son Güncelleme: 30.05.2019 23:12
A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.
Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.
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