CANLI | Hatayspor - Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayan ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Müsabaka beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanıyor.







İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.