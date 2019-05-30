Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımlara resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı.
Erdoğan,"Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerinde yer verdi.
Erdoğan,"Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerinde yer verdi.
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