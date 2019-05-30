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  • 31.05.2019 01:18
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 01:18

Başkan Erdoğan'dan 'e yükselen takımlara kutlama

Başkan 'e yükselen takımlara resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan,"Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerinde yer verdi.

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