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  • 29.05.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:13

'ta son dakika gelişmesi! bu hafta...

5 yıllık mukavelesinin feshi için başkan ’la görüşecek olan ü , turuncu lacivertli kulübü ikna ettikten sonra 'a imza atacak.

Bu hafta bitecek!

'in önceki gün yaptığı "ümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması ile prensip anlaşmasına varan 'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.

Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan 'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

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Başakşehir'de üst üste iki sezon kaçırdığı şampiyonluk sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Abdullah Avcı'nın Gümüşdağ'la yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş, Avcı'da sorun çıkması halinde ile masaya oturacak. Fikret Orman, Korkut'la geçtiğimiz hafta bir araya gelerek nabız yoklamıştı. 'ın bir diğer alternatifi ise .

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