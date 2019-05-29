Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Soldado'nun Instgram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. 34 yaşındaki İspanyol golcü eşyalarını koyduğu birçok kolinin fotoğrafını paylaştı.

'GİTME KAL KRAL'

Yıldız futbolcunun adı La Liga ekibi Getafe ile anılıyordu. Bu paylaşım İspanyol golcü 'eşyalarını topladı gidiyor' şeklinde yorumlandı. Fenerbahçeli taraftarlar, İspanyol golcünün bu paylaşımının ardından Soldado'ya 'gitme kal kral' şeklinde yorumlar yaptı.

Roberto Soldado, Fenerbahçe forması ile 47 maça çıkan Soldado 15 gol atıp, 8 asist yaptı.