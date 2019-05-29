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  • 29.05.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:45

'den ayrılıyor mu? Soldado paylaştı, olay oldu...

'nin İspanyol golcüsü 'dan ayrılık sinyali... Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 ay sonra erecek olan Soldado, Instagram hesabından ayrılık niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Soldado'dan olay paylaşım! Ayrılık sinyalleri...

ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Soldado'nun Instgram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. 34 yaşındaki İspanyol golcü eşyalarını koyduğu birçok kolinin fotoğrafını paylaştı.

'GİTME KAL KRAL'

Yıldız futbolcunun adı La Liga ekibi Getafe ile anılıyordu. Bu paylaşım İspanyol golcü 'eşyalarını topladı gidiyor' şeklinde yorumlandı. Fenerbahçeli taraftarlar, İspanyol golcünün bu paylaşımının ardından Soldado'ya 'gitme kal kral' şeklinde yorumlar yaptı.

, Fenerbahçe forması ile 47 maça çıkan Soldado 15 gol atıp, 8 asist yaptı.

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