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  • 27.05.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:37

Son dakika: 'tan için resmi hamle

Son dakika haberine göre Başkanı Fikret Orman, teknik direktör için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme kararı aldı. İkilinin görüşmesi sonrası Avcı'nın Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı için resmi hamle

Başkanı Fikret Orman, teknik direktör için Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

TRT 'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmek için resmi hamlesini yapıyor.

Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşmek için başkan Gümüşdağ'dan izin isteyeceği kaydedildi.

Avcı'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Orman, Gümüşdağ'dan olumlu yanıt alması durumunda başarılı teknik adamla masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.

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