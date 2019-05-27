Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı için Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmek için resmi hamlesini yapıyor.

Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşmek için başkan Gümüşdağ'dan izin isteyeceği kaydedildi.

Avcı'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Orman, Gümüşdağ'dan olumlu yanıt alması durumunda başarılı teknik adamla masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.