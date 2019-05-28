UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması öncesi nefesler tutuldu. İki İngiliz ekibi Chelsea ve Arsenal UEFA Avrupa Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Chelsea - Arsenal karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler merakla Chelsea Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi Chelsea Arsenal maçı 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.​

İNGİLİZ TAKIMLARININ FİNALİ

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı. UEFA Kupası'nın 1972'deki finalinde Tottenham, Wolverhampton'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.

İngiltere takımlarının Avrupa'daki diğer finalinde Manchester United, 2008'de Chelsea'yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ise iki kupada da İngiltere takımları final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham-Liverpool, Avrupa Ligi finalinde de Arsenal-Chelsea maçları yapılacak.