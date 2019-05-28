Beşiktaş Yönetimi bugün önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu zirvede başta Abdullah Avcı olmak üzere diğer adaylar masaya yatırılacak. Beşiktaş Yönetimi'nde Avcı'nın ismi ilk planda yer alıyor. Başarılı hocayla daha önce yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Başakşehir Kulübü dün resmi bir açıklama yaparak, Abdullah Avcı için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini bildirdi. Buna rağmen Beşiktaş Avcı konusunda çok önemli ilerlemeler sağladı.

ORMAN-GÜMÜŞDAĞ ZİRVESİ

Başkan Orman'ın bugünkü zirve sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek Abdullah Avcı için izin isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yapması bekleniyor.

ALTERNATİF ADAYLAR BELLİ

BEŞİKTAŞ Yönetimi Avcı'da son dakika şoku yaşarsa B Planı'nı devreye sokacak. Lucescu, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Tayfun Korkut gibi isimlerin yedek olarak bekletildiği gelen bilgiler arasında.