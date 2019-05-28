Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan son dakika Vedat Muriç açıklaması geldi. Fransa'nın Toulouse takımından teklif aldıklarını söylen Kartal Fenerbahçe ile de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sırada bulunan Vedat Muriç transferi ile ilgili Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

TRTSPOR'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına canlı yayında bağlanan Hasan Kartal Vedat Muriç için Fransa'nın Toulouse takımından resmi teklif aldıklarını söyledi.

"FENERBAHÇE DIŞINDA İLGİLENENLER VAR"

Vedat'ın takımda kalmasını istediklerini belirten Kartal, "İhtiyacımız olan bir futbolcu. Açıkçası takımdan ayrılmasını istemiyoruz ama kendisi gelir ben gitmek istiyorum teklifler varsa önünü açarız. Sportif Direktörümüz transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe dışında da ilgilenen kulüpler var ancak Toulouse dışında resmi teklif almadık" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM EDECEKLER Mİ?

Hasan Kartal, sözleşmesi biten Okan Buruk ile devam edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya ise "henüz bir görüşme yapmadık. Başakşehir'e gideceği yönündeki haberlerle ilgili bilgimiz yok" ifadesini kullandı.