17 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in yuvada kalmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sağladı.

Ersun Yanal, ligin bitmesine 7 hafta kala idman bitimi tecrübeli eldivenle odasında özel bir görüşme yaptı. Uzun süren konuşmanın sonunda, kaleyi Harun Tekin'e teslim edeceğini söyleyen Ersun Yanal, bunun kendisinden vazgeçmek anlamına gelmediğini Volkan Demirel'e iletti.