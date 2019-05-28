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  • 28.05.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 11:45

'de kararı! Akıbeti belli oldu

Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren kaptanı 'in takımdaki geleceği belli oldu. Ersun Yanal'ın "kadroda kalmalı" raporu verdiği tecrübeli kaleci ile sözleşme uzatılacağı öğrenildi.

17 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in yuvada kalmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sağladı.

Ersun Yanal, ligin bitmesine 7 hafta kala idman bitimi tecrübeli eldivenle odasında özel bir görüşme yaptı. Uzun süren konuşmanın sonunda, kaleyi Harun Tekin'e teslim edeceğini söyleyen Ersun Yanal, bunun kendisinden vazgeçmek anlamına gelmediğini Volkan Demirel'e iletti.

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