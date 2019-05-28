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  • 28.05.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:34

İspanya futbolunda şike depremi! 'in eski yıldızı...

İspanya'da yürütülen şike soruşturması kapsamında aralarında bazı futbolcular ve yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski li da bulunuyor.

İspanyol basınının Ulusal Polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, eski Real Madridli İspanyol futbolcu Raul Bravo'nun şikeyle ilgili söz konusu suç örgütünün başındaki isim olduğu iddia edildi.

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