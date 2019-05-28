Sakaryaspor - Karagümrük maçı için geri sayım başladı. TFF 2. Lig play-off final karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Spor Toto 1. Lig'de çıkacak son takımın belirleneceği karşılaşmada kimin kazanacağı merak ediliyor. 14 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmek isteyen İstanbul ekibi, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Sakaryaspor ise bir üst lige yükselmek için kıyasıya mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek Sakaryaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

SAKARYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig play-off finalinde oynanacak Sakaryaspor - Karagümrük maçı bugün saat 21.30'da başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilecek play-off final maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.