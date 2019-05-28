Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda yapacağı transferlerle kadroyu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan yıldız futbolcunun ayrılık isteği ile sarsıldı.

28.05.2019 10:51 - Son Güncelleme: 28.05.2019 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





