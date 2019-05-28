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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda yapacağı transferlerle kadroyu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan yıldız futbolcunun ayrılık isteği ile sarsıldı.

28.05.2019 10:51 - Son Güncelleme: 28.05.2019 10:51
Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sıraya tırmanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Taraftarlarına bu sezonu unutturmak isteyen yönetim, transferde kimsenin tartışmayacağı kalitede isimlere yöneldi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Takımdan ayrılacak isimlerin de netleşmesiyle teknik direktör Ersun Yanal, transfer listesini hazırladı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Kiralık ve sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de, neredeyse tüm mevkilere transfer yapılacak.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İsyan bayrağını açtı

Sarı-Lacivertliler'de ligin son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının ardından şok bir gelişme yaşandı.

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