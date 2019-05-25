2018-19 sezonun son maçında Kasımpaşa'yı evinde 3-2 mağlup eden Beşiktaş ligi 3. sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma vizesini cebine koydu. 4 yıldır Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan ve bu süreçte 2 lig şampiyonluğu elde eden Şenol Güneş de takımının başında son kez sahaya çıktı. Maç bitiminde da taraftarlar Güneş'i alkışlarla uğurlattı. Statta "Güle güle sana" şarkısı herkese duygusal anlar yaşattı.

GÜVEN YALÇIN'DAN RESİTAL

10. dakikada ceza sahasına sağdan giren Güven Yalçın düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 13'te Koita'nın pasında Hajradinovic köşeyi gördü: 1-1. 44'te Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı top Güven'in önünde kaldı. Genç futbolcu hatayı affetmedi: 2-1. 45'te yine Güven, Adem Ljajic'in asistini geri çevirmedi: 3-1.

SEZON ERKEN AÇILMAYACAK...​

67'DE Koita farkı bire indirdi: 3-2. Kalan dakikalarda başka gıol olmasınca maçı kazanan Beşiktaş lig 3.'sü oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma haktkını cebine koyarak sezonu erken açmaktan kurtuldu.



SOYUNMA ODASINDAN DÖNDÜLER

Takım soyunma odasına gittikten sonra sahaya çağrıldı. Tüm futbolcular hocalarını havaya atarak teşekkürlerini sundular.



YÖNETİM MİLLİ TAKIMA GİTMEMİ İSTEDİ!

Beşiktaş'ta son maçına çıkan Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine sitemde bulundu. "Kalbimi Beşiktaş'ta bırakıyorum" diyen Güneş, "Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk. Şerefimizle, hakkımızla, cesaretimizle işimizi yaptık. Beşiktaş yönetimi böyle bir tabloda benim milli takıma gitmemin uygun olacağını söylediler." ifadelerini kullandı.