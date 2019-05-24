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Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında son maçına çıktı. Tecrübeli teknik adama karşılaşma öncesinde plaket verildi. Güneş, maç bittikten sonra saha ortasında üçlü çekerek taraftarlarla vedalaştı. Futbolcular Şenol Güneş'i omuzlarına aldı.

24.05.2019 23:56 - Son Güncelleme: 24.05.2019 23:56
Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti!

Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 4 sezonluk görevini Kasımpaşa maçıyla tamamladı.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti!


Siyah-beyazlı ekibe 2 şampiyonluk yaşatan Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez gruptan çıkaran isim olmuştu.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti!

Şenol Güneş, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynatma başarısı gösterdi.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti!

ŞENOL GÜNEŞ'E PLAKET VERİLDİ
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e bir teşekkür plaketi sundu.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti!

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI
Beşiktaş Kulübü, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörlüğünü üstlenen Şenol Güneş'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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