Her şampiyonluğun dönüm noktaları, hikayeleri çok özel olan maçlar vardı... Galatasaray'ın da 2018-19 şampiyonluğunda hiç kuşkusuz Erzurumspor deplasmanının çok fark- lı bir anlamı vardı. Ancak bu anlam atılan kritik bir gol ya da alınan bir galibiyet değildi. Saha ve hava şartlarının çok zor olduğu Erzurum'a mutlak galibiyet için giden Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kalınca lider Başakşehir'le fark 8 puana çıkmıştı. Üstelik kalan fikstür de çok zordu.

İŞTE LİDERLİK

Kısacası camianın üzerine bir umutsuzluk çökmüştü... Ancak Fatih Terim'in basın toplantısı sonrası kara bulutlar bir anda dağıldı. Liderlik vasfını birkez daha gözler önüne seren Terim, bir gazetecinin şampiyonlukla ilgili sorusuna, "8 puan da kapanır 18 puan da" diyerek takımına olan inancını gösterdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu. Fatih Terim'in mesajı taraftarlara ulaşmıştı. Terim'in soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma da çok anlamlıydı: "Biz ancaz vazgeçtiğimizde kaybederiz. Ve biz Galatasaray'ız. Asla vazgeçmeyiz"





AYAĞA KALDIRDI

Bu sözler, 1-1'lik beraberlik sonrası moral motivasyon olarak çok kötü durumda olan futbolcuları adeta ayağa kaldırdı. Şampiyonluğun ateşi Erzurum'da yanmıştı... Galatasaray'ı hedefe götüren yolda, Bursa, Akhisar ve Rize maçlarının da önemi büyük oldu. 2-0 geriye düşülen Bursa deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet sadece çok kritik bir 3 puan getirmedi. Rakiplere de büyük bir gözdağı verdi. Akhisar önünde Mitroglou'nun 90+5'te attığı golle kazanılan 3 puan da hayati önemdeydi.

ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI

Aynı şekilde zorlu Rizespor deplasmanında uzatma dakikalarında Diagne'nin golüyle kazanan Galatasaray, ardından bu moralle çifte kupa sevincini yaşadı. Sarı-Kırmızılılar belki de son yılların en çalkantılı, sıkıntılı sezonundan Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu çıkararak büyük bir başarıya imza attı.​

FLORYA'DAKİ AİLE ORTAMI ZAFERİ GETİRDİ

Fatih terim'in gelişi sonrası Florya da eski günlerine geri döndü... Türkiye Kupası finali sonrası futbolcuların Emre Akbaba'yı görüntülü araması, Feghouli'nin Emre Akbaba formasını öpmesi, yaratılan aile ortamını gözler önüne serdi.



MOTİVASYON PROFESÖRÜ

Fatih Terim takımı motivasyon konusundaki ustalığını bu sezon birkez daha gösterdi.

EVREN TURHAN - 22'NİN ÖYKÜSÜ-4

