Satış listesinden kahramanlığa

Zorlukları teker teker aşarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bu başarısının altında birçok ismin imzası var... Ancak hiç kuşkusuz bu isimlerin arasında Sofiane Feghouli'nin yeni çok özel... Sezonun ikinci yarısında gösterdiği müthiş performans ve golleriyle hayat veren Cezayirli yıldız, belki de şampiyonluk yolunda en kilit isim oldu.

SADECE 24 DAKİKA

Oysa ki aynı Feghouli sezonun ilk yarısında adeta kayıpları oynuyordu... Sezon başı kampında Fatih Terim'le gerilim yaşayan Feghouli, ligin ilk 6 haftasında sadece 24 dakika forma giyebildi. 12. haftadaki Kayserispor maçıyla beraber ilk 11'deki yerini almaya başlasa da ilk devreyi sadece 1 gollük katkıyla tamamlayabildi.

HİÇ MEMNUN DEĞİLDİ

Devre arası geldiğinde transfer planlaması yapan yönetimin, Finansal Fair Play nedeniyle özellikle forvet transferi yapması için oyuncu satması gerekiyordu. Yönetime rapor veren Fatih Terim, "Feghouli'nin talibi çıkarsa satılabilir" dedi. Terim hem fiziki durumu hem de konsantrasyon sorunları nedeniyle Cezayirli futbolcudan hiç memnun değildi.



MECBUREN KALDI

Ancak planlar tutmadı ve iyi bir teklif alamayan Feghouli 'mecburen' takımda kaldı... Terim ve yönetimi sıkıntıya sokan bu gelişmenin şampiyonluk yolunda önemli bir faktör olacağını o günler kimse bilmiyordu. Fatih Terim'le özel bir görüşme yapan Feghouli, "Bana güvenin hocam . Hatalarımdan dersleri aldım. Gerçek performansımı göstereceğim" ifadesini kullandı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Ve 'Soso' sözünü tutarak ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Artık idmanlarda çok daha iyi çalışıyor, takım içinde sorumluluk alıyordu. Bir anda takımın en önemli silahı haline gelen Feghouli kritik maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ve lider kişiliği ile şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi oldu. Devre arasında yaşanan bir kriz, aslında şampiyonluk yolunda fitili ateşlemişti.

EVREN TURHAN - "22'NİN ÖYKÜSÜ" - 3

YARIN: ATEŞİ YAKAN KONUŞMA