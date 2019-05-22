İsyan ve krizlerden şampiyonluğa

Aslında Galatasaray'ın yaşadığı tüm şampiyonlukların perde arkasında krizler, zorluklar ve büyük sıkıntılar yer almıştır. Ancak 22. şampiyonluğu bu anlamda farklı bir yere koymak gerekiyor.

FEGHOULI DE GİDİYORDU

Galatasaray adeta sezonu krizle açtı... Zürih kampındaki sıkıntıları bahane eden Gomis, Belhanda, Mariano, Feghouli ve Maicon tabiri caizse Terim'e kazan kaldırdı. Bu hamle takımda taşların yerinden oynamasına neden oldu. 'İsyan ekibi'nin lideri olan Gomis'in veda süreci aslında burada başladı.

Fransız yıldızın gönderilmesine onay veren Terim, Feghouli ile ipleri de büyük oranda kopardı. Adeta son dakikada takımda kalan Cezayirli yıldız çok uzun bir süre forma yüzü göremedi. Bir diğer isyankar Maicon'nun transferi son anda yatınca bileti devre arasında kesildi.

BİLETLERİ KESTİ

Ancak krizler bununla sınırlı kalmadı... Sürekli sakatlığını bahene ederek kritik maçlarda forma giyemeyen Eren Derdiyok'a 'mecburen' yarım sezon sabreden Fatih Terim, devre arasının gelmesiyle operasyon için düğmeye bastı. Aynı şekinde disiplinsiz hareketleri sonrası Serdar Aziz de çok sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray ayrıca özellikle ilk devre boyunca çok büyük sakatlık ve ceza sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim tam 10 maç kulübede yer alamadı. Takımın kilit isimleri Rodrigues, Donk ve Ndiaye de ağır cezalar aldı. Nagatomo akciğer sönmesi nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Aynı şekilde Belhanda ve Fernando da sakatlık kurbanı oldu.

İMKANSIZ YOKTUR!

Normal şartlarda bir teknik adamın veya takımın böyle bir ortamdan şampiyonluk çıkarması mümkün değildir. Ancak Fatih Terim isminin olduğu yerde imkansız diye bir şey yoktur.

Yine tecrübesini konuşturdu Fatih hoca. Büyük Krizler ve sıkıntılar sonrası takımı, camiayı toparladı. 22. şampiyonluğa ulaşan kocaman bir aileyi ortaya çıkardı.

Normal şartlarda hiçbir teknik adam böyle bir ortamdan şampiyonluk çıkaramaz.



KADRODA ÇOK BÜYÜK BİR REVİZYON YAPILDI

G.Saray sezon başı ve devre arasında kadrosuna tam 12 futbolcu katarken, 11 isimle de yolları ayırdı. Yapılan bu değişim, sezon sonunda şampiyonluğu getirdi.





GÖLGESİ TAKIMIN ÜZERİNDE KALDI!

Bir sezon önce 29 golle şampiyonluğu getiren Gomis'in vedası her anlamda olay oldu... Fransız yıldızın gölgesi adeta sezon boyunca takımın üzerinde kaldı. Özellikle forvetsiz günlerde Gomis fazlasıyla arandı.

"22'NİN ÖYKÜSÜ" EVREN TURHAN - 1

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