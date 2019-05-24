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'de çok hareketli saatler yaşanıyor! 'da kritik gün pazartesi

Sarı-Lacivertliler’in teklifine sıcak bakan Avcı’nın, ile bir araya gelip sözleşmesini feshetmesi bekleniyor... Başarılı hoca pazartesi ise F.Bahçe ile masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa Yanal gidecek, Avcı göreve gelecek...

Avcı'da kritik gün pazartesi

Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe'de çok hareketli saatler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in teklifine sıcak bakan tecrübeli teknik adam, Başakşehir'le yolları ayırmak için bugün oynanacak Alanyaspor maçını bekliyor.

MASAYA OTURACAK​
Avcı'nın hafta sonu Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor. Başarılı hocanın "Gidiyorum" diyeceği ifade ediliyor.

GÜMÜŞDAĞ KOLAYLIK YAPACAK
Gümüşdağ'ın 5 yıllık sözleşmeye rağmen Avcı'ya kolaylık göstereceği belirtiliyor. Başarılı teknik adamın, Başakşehir'le ipleri kopardıktan sonra pazartesi ile masaya oturacağı öğrenildi.

ANLAŞAMAZSA ROTA BEŞİKTAŞ
Eğer anlaşma sağlanırsa F.Bahçe yönetimi, Ersun Yanal'ı gönderip Abdullah Avcı'yı açıklayacak. Anlaşma sağlanmaması durumunda ise Avcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacak.​

FENERBAHÇE'DEN MECBURİ YALANLAMA!
Dün ​Fenerbahçe kulübü resmi siteden Abdullah Avcı konusunda bir bilgilendirme yazısı yayınladı. Yazıda, "Avcı ile direkt veya dolaylı bir görüşmemiz olmamıştır" denildi. Ancak gelen bilgilere göre, Sarı- Lacivertliler, Antalya maçı öncesi takımın konsantrasyonunu bozmamak adına ve Abdullah Avcı'nın Başakşehir ile sözleşmesi devam ettiği için böyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Ersun Yanal'la yeni sezonda devam edeceğiz" şeklinde bir ifadenin yer almaması da dikkatleri çekti.

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