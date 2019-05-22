Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeme bomba gibi düşecek hamlesini TAKVİM ortaya çıkardı. Sezon ortasında göreve getirdiği Ersun Yanal'la yola devam etmesi beklenen Sarı- Lacivertliler çok flaş bir adım atarak, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya resmi teklif yaptı.

HEMEN YANIT BEKLENİYOR​

Tecrübeli hoca ile çok gizli bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetiminin üç yıllık sözleşme teklifini masaya koyduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Avcı'dan çok kısa sürede yanıt beklediği de ifade ediliyor.





BEŞİKTAŞ DA DEVREDE AMA...

Alınan bilgilere göre teknik direktör arayışındaki Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin Avcı konusunda çok daha istekli olduğu gelen bilgiler arasında.





ARAŞTIRMADAN AVCI ÇIKTI!

Ayrıca Ali Koç'un başkan seçilmeden önce bir araştırma yaptırarak "F.Bahçe'ye en uygun Türk hoca kim?" diye sordurduğu öğrenildi. Ankette ilk sırada Abdullah Avcı'nın yer aldığı da belirlendi.

Avcı teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar kupa kaldıramadı.

AYRILIĞA ÇOK YAKIN

Kısa süre önce Başakşehir'le sözleşmesini 5 yıl uzatan Abdullah Avcı'nın şampiyonluğun kaçması sonrası ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor. Avcı'nın artık büyük bir takımda görev almak istediği belirtiliyor.

Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir bu sezon ligde sadece 21 gol yiyerek alkış topladı.



Tunç ÖZGEN