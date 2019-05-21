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  • 22.05.2019 06:55
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 06:55

İtalyan basınından bomba iddia! ...

'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından bomba iddia! Yeni takımı...

, Atalanta'nın orta saha oyuncusu Josip Ilicic'i etmeyi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan habere Atalanta, Josip İlicic'in ayrılması durumunda alternatif olarak 'dan 'ü belirledi.

Geçtiğimiz aylarda Genoa da Sinan Gümüş'e teklif götürmüştü ancak 'nin takımının küme düşme riskinin yüksek olması, bu transferin rafa kalkmasına sebep olmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da Sinan Gümüş'ü istediği yönünde haberlerçıkmıştı.

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