Napoli, Atalanta'nın orta saha oyuncusu Josip Ilicic'i transfer etmeyi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan habere Atalanta, Josip İlicic'in ayrılması durumunda alternatif olarak Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü belirledi.

Geçtiğimiz aylarda Genoa da Sinan Gümüş'e teklif götürmüştü ancak Cesare Prandelli'nin takımının küme düşme riskinin yüksek olması, bu transferin rafa kalkmasına sebep olmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da Sinan Gümüş'ü istediği yönünde haberlerçıkmıştı.