Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için gerisayım başladı... Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle arayışlarını sürdüren yönetim Lucescu'nun dışında Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut seçeneklerini sıcak tutuyor. Yönetim Lucescu ile anlaşmasına rağmen Avcı ismi ön plana çıktı.

AVCI'NIN ADI ÖN PLANA ÇIKTI

Başakşehir'de şampiyonluğu son anda G.Saray'a kaptıran başarılı hocayı özellikle bazı yöneticilerin çok istediği ortaya çıktı. Fikret Orman'ın da Avcı'yı ciddi biçimde düşündüğü gelen bilgiler arasında.

KORKUT DA ADAYLAR ARASINDA

Lucescu ​ve Abdullah Avcı dışında Bundesliga'da görev yapan Tayfun Korkut'un da gündemde olduğu belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin ay sonuna kadar yeni hocayı açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

YALÇIN&BURUK RAFA KALKTI

Beşiktaş'ta daha önce gündeme gelen Sergen Yalçın, Tamer Tuna, Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek isimlerinin ise yönetimin yaptığı değerlendirme sonrası rafa kaldırıldığı öğrenildi.