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hoca arayışları için 3 ismi ön plana aldı! ... Lucescu... ...

Yönetim, daha önce Rumen hoca ile anlaşmasına rağmen son kararını vermedi. ’nın alacağı kararı bekliyor... için de girişimlerin olduğu ortaya çıktı.

Kartal düğmeye bastı

'ta yeni teknik direktör için gerisayım başladı... Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle arayışlarını sürdüren yönetim Lucescu'nun dışında Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut seçeneklerini sıcak tutuyor. Yönetim Lucescu ile anlaşmasına rağmen Avcı ismi ön plana çıktı.

AVCI'NIN ADI ÖN PLANA ÇIKTI
Başakşehir'de şampiyonluğu son anda G.Saray'a kaptıran başarılı hocayı özellikle bazı yöneticilerin çok istediği ortaya çıktı. 'ın da Avcı'yı ciddi biçimde düşündüğü gelen bilgiler arasında.

KORKUT DA ADAYLAR ARASINDA
Lucescu ​ve Abdullah Avcı dışında Bundesliga'da görev yapan 'un da gündemde olduğu belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin ay sonuna kadar yeni hocayı açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

YALÇIN&BURUK RAFA KALKTI
Beşiktaş'ta daha önce gündeme gelen , , Okan Buruk, ve isimlerinin ise yönetimin yaptığı değerlendirme sonrası rafa kaldırıldığı öğrenildi.

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