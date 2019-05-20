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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

Beşiktaş Yönetimi yeni teknik direktörüne karar vermeye hazırlanıyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olması ve kulübe veda edecek olması sonrası hoca adaylarını belirleyen siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bu hafta resmi görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

20.05.2019 21:34 - Son Güncelleme: 20.05.2019 22:17
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıklıyor... Son dakika bilgisi dahilinde; Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir'in başarılı teknik çalıştırıcısı Abdullah Avcı ile resmen görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

Fikret Orman ve Yönetimi, A Milli Takım'a gidecek olan Şenol Güneş'in ardından hoca adaylarını belirlemeye başlamıştı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

NTV'nin haberine göre Bu kapsamda siyah beyazlılar, belirlenen isimler arasından Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek için bu hafta görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEYECEĞİM"
Öte yandan Beşiktaş ile adı geçen isimler arasında yer alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurmuştu.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

Abdullah Avcı, 31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Samsun'ludur. Tam adı Abdullah Mucip Avcı'dır. Babasının adı Muhsin Avcı'dır. Ticaret lisesi mezunudur.

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