Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bombası! Resmi görüşmeler başlıyor...

Beşiktaş Yönetimi yeni teknik direktörüne karar vermeye hazırlanıyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olması ve kulübe veda edecek olması sonrası hoca adaylarını belirleyen siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bu hafta resmi görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

20.05.2019 21:34 - Son Güncelleme: 20.05.2019 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





