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'e en az 9 gelebilir

maçında ’a yumruk attığı için tribüne göndeilern Terim’e saldırıdan en az 5 gündemde... Ayrıca cezalı olmasına rağmen sahaya inen Terim’e “tedbire uymadığı için” de en az 4 maç ceza gelebilir.

Terim yandı

Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Başakşehir yardımcı antrenörü ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi! Fatih Terim'in saldırı fiilinden dolayı 5 ile 10 maç arasında, tedbire uymaması nedeniyle 4 ile 12 maç arasında ceza almasının söz konusu olduğu ifade edildi.

​İLKİNDEN BİLE DAHA AĞIR OLABİLİR!
BU durumda 'i toplam en az 9 gelebilir. Fatih Terim bu sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de maçın hakemine sarf ettiği sözler ve yaşanan olaylar nedeniyle 10 maç ceza almıştı. Ancak bazı kaynaklar Fatih Terim'e verilecek cezanın en alt tabandan 9 maç olmayabileceğini Terim'e daha ağır bir cezanın gelebileceğini de iddia ediyorlar.

RAPORDA KÜFÜR VAR MI?
cephesi Fatih Terim'in Orhan Ak'a küfür ettiğini belirtmişti. Ancak raporlarda küfür olup olmadığı merak ediliyor.

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