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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluklarını ilan ettikleri Medipol Başakşehir maçındaki 'saldırısı' ve 'tedbire uymaması' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Tecrübeli teknik adamın 'saldırı'dan sevk edildiği 44. maddede ceza aralığı 5-10 maç. 'Tedbire uymamak'tan sevk edildiği 50. maddenin ceza aralığı ise 4-12 maç. Fatih Terim'e iki eylem ihlalinde de alt sınırdan ceza verilirse 9, üst sınırdan ceza verilirse 22 maç ceza alacak.

21.05.2019 19:14 - Son Güncelleme: 21.05.2019 19:44
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten, Başakşehir ise saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

FATİH TERİM'İN CEZASI 9-22 MAÇ

Fatih Terim'in 'saldırı'dan sevk edildiği 44. maddede ceza aralığı 5-10 maç.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

'Tedbire uymamak'tan sevk edildiği 50. maddenin ceza aralığı ise 4-12 maç.

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