Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluklarını ilan ettikleri Medipol Başakşehir maçındaki 'saldırısı' ve 'tedbire uymaması' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Tecrübeli teknik adamın 'saldırı'dan sevk edildiği 44. maddede ceza aralığı 5-10 maç. 'Tedbire uymamak'tan sevk edildiği 50. maddenin ceza aralığı ise 4-12 maç. Fatih Terim'e iki eylem ihlalinde de alt sınırdan ceza verilirse 9, üst sınırdan ceza verilirse 22 maç ceza alacak.
21.05.2019 19:14
- Son Güncelleme: 21.05.2019 19:44
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