Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza! 22 maça kadar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.