Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta Bajic'in golü sonrası ortalık karıştı. İki kulübe birbirine girdi. İki kulübe arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılabildi.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrasında sert ifadeler kullandı ve Sarı-Kırmızılılar'ın teknik heyeti ve futbolcularını suçladı.

ROBINHO'YA YUMRUK GÖSTERDİ

Abdullah Avcı, "Biz hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Kazanacaksak sahanın içinde kazanalım, kaybedeceksek yine saha içinde kaybedelim. Burada gol atmak zordur gol atınca kulübenize saldırıyorlar. Hem çete halinde kulübeye saldıracak, hem yumruk atacak hem de kaçacak. Delikanlı adam kaçmaz devam eder" demişti. Terim'in Orhan Ak'a yumruk attığı, Robinho'ya ise yumruk gösterdiği belirtiliyor.



Terim'İN ilk yarıda çıkan tartışmada Robinho'ya yumruk gösterdiği ortaya çıktı.

BANA VURUP KAÇAN SENSİN

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Adem Büyük, Abdullah Avcı'nın sözleri için, "Bana vurup kaçan sensin, başka kılıf bulamadın mı?" paylaşımı yaptı.



GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray cephesi ise Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamalarını yalanladı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yöneticiler maçın durduğu sırada kesinlikle sportmenliğe aykırı bir olayın yaşanmadığını iddia ettiler.

İLK GOL SONRASI TAHRİK VAR

Galatasaraylı yöneticiler, Avcı'nın açıklamalarının çok ağır ve dayanaksız olduğu görüşünde birleşirken, "İlk golden sonra tahrik edildik. Bajic'in golü sonrası tribünlere yapılan hareketler, Emre'nin topu tribünlere göndermesi gibi. Kenarda da sakin kalmaya çalışan bizdik" ifadelerini kullandılar.

5 MAÇ MEN CEZASI GELEBİLİR

Fatih Terim'in Medipol Başakşehir antrenörü Orhan Ak'a saldırdığı için PFDK'dan 5 maç ceza gelebilir. Sahaya inen Terim'e ekstra da çıkabilir...