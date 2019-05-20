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Fenerbahçe Beko 4. bitirdi

F4 öncesi sakatlıklarla boğuşan temsilcimiz Real’e yenilerek 4. oldu.

Fenerbahçe Beko 4. bitirdi
THY Euroleague Final Four'unda 3.'lük-4.'lük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yendi. Organizasyonu bu sonuçla Real Madrid 3'üncü, Fenerbahçe Beko ise 4'üncü sırada tamamladı. Normal sezonu Euroleague'de lider bitiren Fenerbahçe, Final Four'da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe'de Green oyunun son bölümünde sakatlık yaşadı. Green'in MR'ı çekilecek.

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