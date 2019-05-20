Fenerbahçe Beko 4. bitirdi

THY Euroleague Final Four'unda 3.'lük-4.'lük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yendi. Organizasyonu bu sonuçla Real Madrid 3'üncü, Fenerbahçe Beko ise 4'üncü sırada tamamladı. Normal sezonu Euroleague'de lider bitiren Fenerbahçe, Final Four'da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe'de Green oyunun son bölümünde sakatlık yaşadı. Green'in MR'ı çekilecek.
- Spor
- 20.05.2019
- Gazete
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