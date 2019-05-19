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  • 19.05.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 13:01

- maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan - maçının VAR hakemi oldu.

Dev maçın VAR hakemi belli oldu

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem odasında görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Ali Palabıyık, son olarak Kadıköy'deki Fenerbahçe - mücadelesindeki yönetimiyle tartışılmıştı.

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