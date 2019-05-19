Cüneyt Çakır'ın yöneteceği kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem odasında Ali Palabıyıkgörev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Ali Palabıyık, son olarak Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesindeki yönetimiyle tartışılmıştı.