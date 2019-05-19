Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman? Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün Anadolu Efes'e yenilen sarı-lacivertli ekip, Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak üçüncülük maçı için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid üçüncülük maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Dörtlü Final'de ilk günün mağlupları Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, sezonu üçüncü bitirebilmek için parkeye çıkacak. Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış ve kazanan Real Madrid olmuştu.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe Beko, bugün İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'daki antrenmanın son 10 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.

THY AVRUPA LİGİ'NDE SEZONUN MVP'Sİ VESELY

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely oldu.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Vesely, MVP seçildi. Ödülünü basketbol efsanesi Juan Carlos Navarro'dan alan Vesely, "Gerçekten çok şaşkınım. İyi bir sezon geçirdim. Ben kendimi övemem, takım arkadaşlarım sayesinde aldım. Takım arkadaşlarım ve koçuma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez MVP çıkardı. Sarı-lacivertlilerde, 2014-2015 sezonunda Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, MVP ödülünü almıştı.

OBRADOVİÇ: BU SORUNUN MUHATABI BEN DEĞİLİM!

Anadolu Efes maçı yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Antrenörü Obradoviç; "Anadolu Efes kupayı kazanma olasılığı size göre nedir?" sorusuna ise Obradovic, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Efes'i kutladım. finalde karşılarında kim olursa olsun şansları var." cevabını verdi.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 3'üncülük maçını hiç kimsenin oynamak istemediğini, bunun her sezon konuşulan bir konu olmasına rağmen pazar günü çıkıp oynayacaklarını söyleyen Obradovic, "Ama eminim ki oyuncularım için bu maçı oynamak kolay değil." diyerek sözlerini tamamladı.