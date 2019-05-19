Başakşehir'in resmi Twitter hesabından atılan mesajda, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" ifadelerine yer verildi.
TT Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
Başakşehir'in resmi Twitter hesabından atılan mesajda, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" ifadelerine yer verildi.
TT Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
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