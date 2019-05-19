Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray - Başakşehir maçı 11'leri...

Süper Lig'de şampiyonluğun düğümü bu akşam Türk Telekom Stadı'nda çözülüyor. Lider Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunan Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelede kazanan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Maçın berabere bitmesi durumunda ise heyecan son haftaya taşınacak. Dev maç öncesi iki hoca da taktiklerini belirledi. İşte Galatasaray ve Başakşehir'in şampiyonluk maçı 11'leri...

19.05.2019 10:25 - Son Güncelleme: 19.05.2019 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





