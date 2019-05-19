Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. 33'üncü haftaya 66 puanla lider giren Galatasaray, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyon kim olacak? Nefesler tutuldu, karşılaşma için geri sayım başladı. İşte detaylar...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma 19 Mayıs'ta yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini Bahattin Duran ve Tarın Ongun üstlenecek. Dördüncü hakemin Halil Umut Meler olacağı maçta Ali Palabıyık VAR hakemi olacak.

GALATASARAY, GENEL AVERAJDA ÜSTÜN

Galatasaray, Süper Lig'de genel averajla rakibine üstün durumda.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Bugünkü müsabakayı kazanan takım, ikili averajda öne geçecek ve şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

HEDEF 22. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması halinde üst üste 2, toplamda ise 22. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALACAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

YILI 3 KUPAYLA KAPATABİLİR

Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.

FATİH TERİM REKORUNU GELİŞTİRECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de şampiyonluk rekorunu geliştirecek.

Süper Lig'de 7 kezle en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmaları durumunda 8. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Şampiyonluk halinde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak Terim, ayrıca üçüncü kez bir sezonu Türkiye Kupası ve lig kupasıyla tamamlayarak rekor kıracak.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da bu sevinci yaşaması halinde, Trabzonspor'un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakacak.

SAHASINDA REKOR KIRACAK

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak.

Türk Telekom Stadı'nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında puanla ayrılması halinde rekorunu 36 maça çıkartacak.

Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

SON 18 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 18 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri durumunda son haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 22. RANDEVUDA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, kazanan tarafın 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan edeceği maçta bugün Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

GALATASARAY, SON 9 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Galibiyetin şampiyonluk anlamına geldiği kritik maç öncesi ev sahibi Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 9 müsabakada 2 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 9 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 10 maçta 22 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.