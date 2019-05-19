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  • 19.05.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:10

? 2018-2019 ?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde iki takımda aynı puana sahip, Galatasaray averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor. Kazanan takımın şampiyon olacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Peki, ? ?

Galatasaray-Başakşehir berabere kalırsa şampiyon olur mu?

Galatasaray, üst üste 2'nci, toplamda 22'nci, Medipol Başakşehir ise tarihinde ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma 19.00'da başlayacak. Sezonun en kritik maçı olan Galatasaray - Başakşehir maçında kazanan ligin bitmesine son 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, maç berabere biterse kim şampiyon olacak? ? ? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR BERABERE KALIRSA ŞAMPİYON OLUR MU?

Süper Lig'de final karşılaşması nefes kesecek. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Kazanan ligin bitmesine son 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. En çok merak edilenlerden biri de maç berabere sonuçlarınrsa kimin şampiyon olacağı.

Ligin zirvesinde averajla sıralanan iki takımdan maçı kazanan, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek, beraberlik halinde heyecan son haftaya kalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.

SON HAFTA MAÇLARI NASIL?

Galatasaray sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2'nci, toplamda ise 22'nci kez bu başarıyı tekrarlayacak. Medipol Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonunu geçiren lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek.

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