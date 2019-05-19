Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Şampiyon takımın belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Cuma günü başlayan 33. haftada oynanan maç sonuçlarına göre puan durumu değişikliğe uğradı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla yeniden şekillenecek puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig 33. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 19 Mayıs Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (33. HAFTA)
Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü maçları oynanıyor. Maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu aşağıdaki gibidir. Maçlar tamamlanır tamamlanmaz puan durumu güncellenecektir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|32
|19
|9
|4
|67
|31
|36
|66
|2
|Başakşehir
|32
|19
|9
|4
|47
|19
|28
|66
|3
|Beşiktaş
|33
|18
|8
|7
|69
|44
|25
|62
|4
|Trabzonspor
|33
|17
|9
|7
|61
|44
|17
|60
|5
|Yeni Malatyaspor
|33
|13
|8
|12
|46
|44
|2
|47
|6
|Antalyaspor
|33
|13
|6
|14
|38
|52
|-14
|45
|7
|Konyaspor
|33
|9
|16
|8
|40
|38
|2
|43
|8
|Alanyaspor
|32
|12
|6
|14
|35
|41
|-6
|42
|9
|Rizespor
|32
|9
|13
|10
|45
|46
|-1
|40
|10
|Fenerbahçe
|32
|9
|13
|10
|40
|43
|-3
|40
|11
|Kayserispor
|32
|10
|10
|12
|33
|46
|-13
|40
|12
|Kasımpaşa
|33
|11
|6
|16
|51
|59
|-8
|39
|13
|Sivasspor
|32
|9
|11
|12
|44
|48
|-4
|38
|14
|Ankaragücü
|32
|10
|7
|15
|34
|50
|-16
|37
|15
|Göztepe
|32
|10
|4
|18
|35
|41
|-6
|34
|16
|Bursaspor
|32
|6
|15
|11
|26
|36
|-10
|33
|17
|BB Erzurumspor
|32
|7
|11
|14
|34
|42
|-8
|32
|18
|Akhisarspor
|32
|6
|7
|19
|31
|52
|-21
|25
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (33. HAFTA)
17 MAYIS CUMA
Kasımpaşa - Konyaspor: 1 - 1
18 MAYIS CUMARTESİ
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3 - 0
Trabzonspor - Beşiktaş: 2 - 1
19 MAYIS PAZAR
Akhisarspor - Kayserispor:
Bursaspor - Göztepe:
Alanyaspor - Rizespor:
Galatasaray - Başakşehir:
20 MAYIS PAZARTESİ
Ankaragücü - Sivasspor:
BB Erzurumspor - Fenerbahçe:
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