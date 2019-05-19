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  • 19.05.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 17:39

19 Mayıs Puan durumu: puan durumu ve maç sonuçları (33. hafta güncel)

'de zirve yarışında son aşamaya gelindi. 33. hafta lider giren Galatasaray bugün Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım da aynı puana sahip. Galatasaray averaj farkıyla ilk sırada. Kazanan takımın şampiyon olacağı Süper Lig'de puan durumu tablosu bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğradı. Yarınki maçlarla yeniden şekillenecek puan durumu tablosu nasıl? İşte 19 Mayıs ve maç sonuçları...

Süper Lig'de zirve yarışı

puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Şampiyon takımın belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Cuma günü başlayan 33. haftada oynanan maç sonuçlarına göre puan durumu değişikliğe uğradı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla yeniden şekillenecek puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? nasıl? İşte 19 Mayıs ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (33. HAFTA)

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü maçları oynanıyor. Maç sonuçlarına göre tablosu aşağıdaki gibidir. Maçlar tamamlanır tamamlanmaz puan durumu güncellenecektir.

O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 32 19 9 4 67 31 36 66
2 Başakşehir 32 19 9 4 47 19 28 66
3 Beşiktaş 33 18 8 7 69 44 25 62
4 Trabzonspor 33 17 9 7 61 44 17 60
5 Yeni Malatyaspor 33 13 8 12 46 44 2 47
6 Antalyaspor 33 13 6 14 38 52 -14 45
7 Konyaspor 33 9 16 8 40 38 2 43
8 Alanyaspor 32 12 6 14 35 41 -6 42
9 Rizespor 32 9 13 10 45 46 -1 40
10 Fenerbahçe 32 9 13 10 40 43 -3 40
11 Kayserispor 32 10 10 12 33 46 -13 40
12 Kasımpaşa 33 11 6 16 51 59 -8 39
13 Sivasspor 32 9 11 12 44 48 -4 38
14 Ankaragücü 32 10 7 15 34 50 -16 37
15 Göztepe 32 10 4 18 35 41 -6 34
16 Bursaspor 32 6 15 11 26 36 -10 33
17 BB Erzurumspor 32 7 11 14 34 42 -8 32
18 Akhisarspor 32 6 7 19 31 52 -21 25


SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (33. HAFTA)

17 MAYIS CUMA

Kasımpaşa - Konyaspor: 1 - 1

18 MAYIS CUMARTESİ

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3 - 0

Trabzonspor - Beşiktaş: 2 - 1

19 MAYIS PAZAR

Akhisarspor - Kayserispor:

Bursaspor - Göztepe:

Alanyaspor - Rizespor:

Galatasaray - Başakşehir:

20 MAYIS PAZARTESİ

Ankaragücü - Sivasspor:

BB Erzurumspor - Fenerbahçe:

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