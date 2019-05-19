THY Euroleague Fınal Four'da Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe ile CSKA Moskova'ya mağlup olan Real Madrid 3.lük maçında karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de....

Dörtlü Final'de ilk günün mağlupları Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya geliyor. İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış ve kazanan Real Madrid olmuştu.





CANLI SKOR:

FENERBAHÇE 16-24 REAL MADRID (1. PERİYOT DEVAM EDİYOR)

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