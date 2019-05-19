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  • 19.05.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:54

Beko - Euroleague'de üçüncülük için karşı karşıya

Euroleague Fınal Four'da 'e yenilen ile CSKA Moskova'ya mağlup olan 3.lük maçında karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de....

Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

Euroleague Fınal Four'da 'e yenilen ile CSKA Moskova'ya mağlup olan 3.lük maçında karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de....

'de ilk günün mağlupları Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya geliyor. İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış ve kazanan Real Madrid olmuştu.


CANLI SKOR:

FENERBAHÇE 16-24 REAL MADRID (1. PERİYOT DEVAM EDİYOR)

Skor güncellenecektir...

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