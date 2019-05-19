Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başakşehir önünde uygulayacağı taktik belirlendi. Türk Telekom Stadı'nda psikolojik ve taraftar üstünlüğünün kendilerinde olduğunu futbolcularına aktaran tecrübeli hoca Başakşehir'i kendi silahıyla vurmayı hedefliyor. Rakiplerinin pas yüzdesi yüksek bir takım olduğunu hesaplayan Fatih Terim takımla yaptığı toplantıda, "Maç boyu 600 pasın üzerine çıkmalıyız. Baskı, pres ve ayağa paslar ile rakibi yorarsak istediğimiz golleri atar ve sonucu alırız. Bu maçta ayaklarınız titremeyecek ayaklarınız titretecek" dedi.
SEYİRCİ REKORU BEKLENİYOR
G.Saray'ın Başakşehir ile oynayacağı maçta yeni seyirci rekoru bekleniyor. Beşiktaş ile 5 Mayıs'ta oynanan maçta 51 bin 578 kişi ile kırılan seyirci rekorunun ardından Başakşehir karşılaşmasında yeni bir rekor bekleniyor. Stadın toplam kapasitesi 52 bin 650. Şimdiden tüm biletler tükendi.
ESKİ YILDIZLAR DA GELİYOR
G.Saray'ın eski yıldızlarının Başakşehir ile oynanacak şampiyonluk maçını takip edeceği öğrenildi. Gomis, Sneijder, Hagi, Ujfalusi, Rodrigues, Loric Cana'nın yanı sıra G.Saray'da oynamış birçok eski ismin kulüpten bilet talebinde bulunduğu öğrenildi.
SEYİRCİ REKORU BEKLENİYOR
G.Saray'ın Başakşehir ile oynayacağı maçta yeni seyirci rekoru bekleniyor. Beşiktaş ile 5 Mayıs'ta oynanan maçta 51 bin 578 kişi ile kırılan seyirci rekorunun ardından Başakşehir karşılaşmasında yeni bir rekor bekleniyor. Stadın toplam kapasitesi 52 bin 650. Şimdiden tüm biletler tükendi.
ESKİ YILDIZLAR DA GELİYOR
G.Saray'ın eski yıldızlarının Başakşehir ile oynanacak şampiyonluk maçını takip edeceği öğrenildi. Gomis, Sneijder, Hagi, Ujfalusi, Rodrigues, Loric Cana'nın yanı sıra G.Saray'da oynamış birçok eski ismin kulüpten bilet talebinde bulunduğu öğrenildi.
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