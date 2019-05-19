Teknik Direktörü'inönünde uygulayacağı taktik belirlendi.'nda psikolojik ve taraftar üstünlüğünün kendilerinde olduğunu futbolcularına aktaran tecrübeli hocai kendi silahıyla vurmayı hedefliyor. Rakiplerinin pas yüzdesi yüksek bir takım olduğunu hesaplayantakımla yaptığı toplantıda, "Maç boyupasın üzerine çıkmalıyız. Baskı, pres ve ayağa paslar ile rakibi yorarsak istediğimiz golleri atar ve sonucu alırız. Bu maçta ayaklarınız titremeyecek ayaklarınız titretecek" dedi.ile oynayacağı maçta yeni seyirci rekoru bekleniyor.ile'ta oynanan maçta 51 binkişi ile kırılan seyirci rekorunun ardındankarşılaşmasında yeni bir rekor bekleniyor. Stadın toplam kapasitesiŞimdiden tüm biletler tükendi.eski yıldızlarınınile oynanacak şampiyonluk maçını takip edeceği öğrenildi.'nın yanı sıra'da oynamış birçok eski ismin kulüpten bilet talebinde bulunduğu öğrenildi.