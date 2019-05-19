Nefesler tutuldu... Sezonun final maçı bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Maçı kazanan takım Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak. Beraberlik halinde ise sezonun şampiyonu son hafta belirlenecek.
MÜTHİŞ BİR GELİR
Bu sezon Akhisarspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan Galatasaray'da hedef çifte kupa... Sarı-Kırmızılılar, Abdullah Avcı'nın takımını mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamlama hedefinde. Cimbom, şampiyonluk kupasının yanı sıra önemli bir gelirin de sahibi olacak. Aslan yaklaşık 500 milyon liralık gelirin de sahibi olacak.
İŞİ KOLAY DEĞİL
Şampiyonlukları son haftalarda kaçıran Medipol Başakşehir'de ise hedef mucizeyi gerçekleştirmek. Başakşehir zorlu atmosferde kazanarak Peri Masalı'nı gerçeğe dönüştürmek istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kazanırsa ligde 6. şampiyon çıkacak.
BAŞAKŞEHİR KONTRA PEŞİNDE
Başakşehir, G.Saray'ı orta sahadaki seri pas oyunu ve hızlı hücumlarla geçmeyi planlıyor. Visca ve Elia kontra ataklarla gol arayacak.
10 MİLYON PRİM ALACAKLAR
G.Saray şampiyonluğunu ilan etmesi halinde futbolcular ve teknik kadroya 10 milyon TL prim verilecek. Primden Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.
MÜTHİŞ BİR GELİR
Bu sezon Akhisarspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan Galatasaray'da hedef çifte kupa... Sarı-Kırmızılılar, Abdullah Avcı'nın takımını mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamlama hedefinde. Cimbom, şampiyonluk kupasının yanı sıra önemli bir gelirin de sahibi olacak. Aslan yaklaşık 500 milyon liralık gelirin de sahibi olacak.
İŞİ KOLAY DEĞİL
Şampiyonlukları son haftalarda kaçıran Medipol Başakşehir'de ise hedef mucizeyi gerçekleştirmek. Başakşehir zorlu atmosferde kazanarak Peri Masalı'nı gerçeğe dönüştürmek istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kazanırsa ligde 6. şampiyon çıkacak.
BAŞAKŞEHİR KONTRA PEŞİNDE
Başakşehir, G.Saray'ı orta sahadaki seri pas oyunu ve hızlı hücumlarla geçmeyi planlıyor. Visca ve Elia kontra ataklarla gol arayacak.
10 MİLYON PRİM ALACAKLAR
G.Saray şampiyonluğunu ilan etmesi halinde futbolcular ve teknik kadroya 10 milyon TL prim verilecek. Primden Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.
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