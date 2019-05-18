Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Güneş, oyun olarak ve sonuç olarak beklediklerini yapamadıklarını belirterek, "Oyun olarak ve sonuç olarak beklediğimizi iyi yapamayınca sonuç alamadık. Kötü bir ilk yarı geçirdik. Son bölümlerde belki ortak olduk ama ofansif ve defansif olarak istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda ortak olduk ama dikkatsiz bir pozisyon sonrası yediğimiz gol rakibi öne geçirdi. Rakip daha güçlü ve istekliydi. Bizde o yoktu. Oyun olarak ve oyuncu olarak da eksik oynadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve hak ettiler" dedi.





Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi şansının kalmamasının sorulması üzerine Şenol Güneş, "Beklentinin altında kalınca oyun ve sonuçlar coşkuya yansıması var ama azalan bu beklenti, sahada isteksiz olarak görünüyor. Beşiktaş için üçüncülük bir başarısızlık bunu kabul etmek gerekir. Bu maçta futbol adına doğruları yapamadık. Hiç bir mazeret olmaz. Takım olarak ne hücum yaptık ne de savunma yaptık. Sakatlıklar nedeniyle oyuncu değiştirdik. İstediğimiz hamleleri yapamadık. Oyunun tamamında biz daha olumsuzduk ve kaybettik" ifadelerini kullandı.