Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor'un maçın tekrar oynanması için TFF'ye yaptığı iptal başvurusu ve gündemle ilgili Türk Telekom Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

"ALGI YÖNETİMİ YAPILIYOR"

"Ligin bitmeye yaklaştığı son iki haftada Galatasaray'a karşı çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor, bu algı yönetimi Galatasaray'ın şanlı şampiyonluk yarışını kötülemek temelli. Ben bu yürüyüşün, tam tersi camiamızda tam anlamıyla bir kenetlenmeye doğru evrilmesini görüyorum. Galatasaray kenetlendiği için 8 puan geriden buraya geldi, Galatasaray en kötü gününde bile şampiyonluk yürüyüşünü bırakmadı. Bizim bu yürüyüşümüz onurlu, şerefli bir yürüyüştür."

"HER ALANDA LİDER GALATASARAY"

"Biz şu anda her alanda lideriz, sadece sportif anlamda değil, mali anlamda da lideriz. UEFA kriterlerinde de lideriz, her iki kupada da şampiyonluğa yürüyoruz. Ne mutlu bize! Biz müthiş rahatsız eden bir algı var. Maalesef zamanında biz VAR kayıtları incelenmesini istediğimiz için, federasyonun istifasını istediğimiz için 150 gün ceza aldım, teknik direktörümüz 10 maç ceza aldı ve biz bütün bunlara rağmen şampiyonluk yürüyüşümüze devam ettik."

"SANKİ BİZ ŞAMPİYON OLDUK!"

Öyle bir algı operasyonu yapılıyor ki. Sanki Galatasaray şampiyon oldu, bu şampiyonluğu nasıl yok ederiz, ortadan kaldırırız. Bazı mihraklar bunu yapıyor. Hiçbir galibiyetimize ne bir tebrik var, ne bir teşekkür var. Sahada ayağını bırakan futbolcumuza bile bazı çevrelerden bir geçmiş olsun mesajı bile almadık.

"ÇOK KRİTİK DUYUMLAR ALIYORUZ"

"Galatasaray'ı ötekileştirmeye çalışmak çok kötü bir yoldur, bu yoldan dönün! Spor yöneticileri ve başkanları, kendi maçlarından sonra başka takımlar hakkında konuşurken çok dikkatli olmalıdır, çok kritik duyumlar alıyoruz, bunlara dikkat etsinler. Galatasaray hiçbir zaman hiçbir hileye başvurmaz, tenezzül etmez! Karar verici mekanizmalara sesleniyorum, oynayacağımız maçları önceden belirlemesinler, saha dışı etmenleri saha içerisine dahil etmesinler. Yok taçtan yedik, yok buradan yedik dediğimiz zaman olayı çok basitleştirdiniz, aynısı kendisine olduğu zaman feryat figan ettiler."

"ARKADAN SİNSİLİK YAPMASINLAR"

VAR kayıtları altında lehimize de aleyhimize de hatalar vardı ve bizim aleyhimize yapılan hatalar, lehimize yapılan hataların kat kat üstündedir. Bizim lehimize hata yapan insanlara maç vermemek de bunun bir belgesidir, bizi hiç kimse koruyup korumamaktadır. Eğer korusaydı ben 150 gün, teknik direktörümüz 10 maç ceza almazdı. Kendi çıkarları için kitleleri, camiaları birbirine düşürecek söylemlerden uzak duralım, arka planda sinsilik yapmayalım, açık olalım, cesur olalım!

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ VE SEMİH ÖZSOY''UN SÖZLERİNE YANIT

"Elinde herhangi bir belge, bilgi varsa Göksel beyin açıklasın! Bizim gönlümüz de vicdanımız da rahat! Türk futbolunu yönettiği psikozunu etrafa yayan Göksel bey çıksın açıklasın, belgeli konuşsun! O açıklayamaz da benim aldığım duyumlar da öyle basit değil. Semih Özsoy'un da (20 yıllık tiyatro) 20 yıldır şampiyonluklar için yaptığı açıklama, Bursaspor'un da Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da aldığı şampiyonlukları lekelemek demektir."

BAŞKANLAR VE YÖNETİCİLER DİKKAT ETSİN

"Sadece Fikret Orman için değil, her başkan ve yönetici ağzından çıkan her sözcüğe dikkat etmeli. Kendi taraftarımıza şirin gözükecek söylemlerden kaçınalım. Bu toplumun dostluğa, barışa ve sevgiye çok ihtiyacı var. Biz sivil toplum örgütleri olarak herkesi kucaklamalıyız, düşmanlıkla, komplo teorileri de yürümemiz gerekiyor."