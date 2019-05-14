Hakem atamaları herkesin kafasını karıştırıyor

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Süper Lig'de hakem kararları yine futbolun önüne geçmiş durumda... Özellikle MHK'nın sezon başından bu yana yaptığı atamalar, 500 milyonluk şampiyonluk pastasının olduğu bir ortamda çok büyük tartışma yaratıyor.

1.5 YILDIR NEREDEYDİ?

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan G.Saray-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı bir hakem yerine kariyerinin sonuna gelen Bülent Yıldırım yönetmiş, verilen ve verilmeyen kararlar ülke gündemine oturmuştu. Aynı şekilde 1.5 yıldır Galatasaray maçı yönetmeyen Serkan Çınar gökden zembille inercesine Rize'de görev alırken ve kararlarıyla ortalığı ayağa kaldırdı. Bir diğer dikkat çeken nokta ise MHK'nın bu sezon Galatasaray'ın maçlarında FIFA kokartlı hakemleri fazla tercih etmemesi.

4 MAÇTA ÖZTÜRK!

Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Mete Kalkavan sadece 1'er kez Sarı-Kırmızılılar'ın karşılaşmasında düdük çaldı. Halil Umut Meler 2 kez Galatasaray maçı yönetirken, bir başka tartışmalı isim Ümit Öztürk ise Cimbom'un 4 maçında yer aldı.



KARİYERİ TEHLİKEDE

RİZE'DE verdiği kararlaral gündeme oturan Serkan Çınar'ın düdüğünü asacağı konuşuluyor.



TÜRKİYE ÇINAR'I KONUŞUYOR

Serkan Çınar, Rizespor- Galatasaray maçındaki kararlarıyla ülke gündemine oturdu... Çınar, Sarı- Kırmızılılar'ın lehine verdiği iki penaltı ve Rizesporlu Samudio'ya gösterdiği kırmızı kartla büyük tartışma yarattı. Çınar için "Çaldığı düdüklerle şampiyonluk yarışının kaderini belirledi" yorumları yapıldı.