TFF Galatasaray maçındaki hataları tek tek tespit etti! Maç tekrarı...
Spor gündemi iki gündür Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hakem Serkan Çınar'ın vermiş olduğu kararları tartışıyor. Maçta verdiği kararlarla Çaykur Rizespor'un tepkisini çeken Serkan Çınar, MHK'yı da ateşe attı. TFF ise Serkan Çınar'ın hatalarını tespit ederek kararını verdi. Peki maç tekrar edilecek mi? İşte son gelişmeler...
13.05.2019 10:54
- Son Güncelleme: 13.05.2019 10:54
43 yaşındaki hakem, Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda Çaykur Rizesporlu Samudio'ya kırmızı kartını çıkarmıştı.
Bu pozisyonun yanı sıra genel yönetimi de Rize cephesi ve farklı birçok otoriteden geçersiz not alan orta hakem Serkan Çınar'ın hatalı olduğu belirlendi.
Konuyla ilgili maçın tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunacaklarını duyuran Rizespor yönetimi ise çok öfkeli...
70. dakikadaki bu pozisyon sebebiyle VAR'dan Çınar'a herhangi bir ikaz gelmediği, tecrübeli hakemin tamamen kendi iradesiyle monitöre giderek kırmızıya hükmettiği ortaya çıktı.
PENALTIDA YANLIŞ KARAR
Ayrıca ilk penaltı kararında VAR'ın yanlış kamera açısı seçmesi, Çınar'ın da başka bir görüntü istememesi yüzünden ciddi bir hata yaptığı belirtildi.