TFF Galatasaray maçındaki hataları tek tek tespit etti! Maç tekrarı...

Spor gündemi iki gündür Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hakem Serkan Çınar'ın vermiş olduğu kararları tartışıyor. Maçta verdiği kararlarla Çaykur Rizespor'un tepkisini çeken Serkan Çınar, MHK'yı da ateşe attı. TFF ise Serkan Çınar'ın hatalarını tespit ederek kararını verdi. Peki maç tekrar edilecek mi? İşte son gelişmeler...

13.05.2019 10:54 - Son Güncelleme: 13.05.2019 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





