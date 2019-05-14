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Beşiktaş taraftarı Sergen'i istiyor

Beşiktaş taraftarı ’ı bağrına bastı. Yalçın da taraftara, “Birgün kavuşacağız” dedi...

Taraftarın kararı Sergen
Beşiktaş taraftarı, maçtan önce ve sonra Sergen Yalçın'ı bağrına bastı. Maç bittikten sonra Sergen taraftarı selamladı. Taraftarlar Şenol Güneş'ten sonra takımın başında onu istiyor. maç sonu Beşiktaş taraftarına seslenerek, "Birgün kavuşacağız" dedi. Bu arada maç sırasında taraftarlar 'ı istifaya davet etti.

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