Beşiktaş taraftarı Sergen'i istiyor

Beşiktaş taraftarı, maçtan önce ve sonra Sergen Yalçın'ı bağrına bastı. Maç bittikten sonra Sergen taraftarı selamladı. Taraftarlar Şenol Güneş'ten sonra takımın başında onu istiyor. Sergen Yalçın maç sonu Beşiktaş taraftarına seslenerek, "Birgün kavuşacağız" dedi. Bu arada maç sırasında taraftarlar Fikret Orman'ı istifaya davet etti.
- Spor
- 14.05.2019
- Gazete
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